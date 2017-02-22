Сегодня в эфир выйдет выпуск «Магазинно», снятый в Тольятти (видео)

Что не так со столицей отечественного автопрома расскажет сегодня программа «Магазинно», выходящая на канале «Пятница!».

Одним из мест, которое посетил ведущий Александр Молочко, оказался Автозаводский рынок – самый большой продовольственный рынок в Тольятти. С первых минут ревизии Александр Молочко фиксировал грубые нарушения на торговых прилавках и за ними. Как показала проверка, на некоторых точках рынка отсутствуют сертификаты соответствия и документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов. Чтобы достучаться до администрации рынка и прекратить торговлю товаров без качественных удостоверений, ведущему «Магаззино» пришлось обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, зафиксировали нарушения и попросили прекратить продажу продукции, не отвечающей требованиям санитарных норм, сообщает пресс-служба телеканала.

Так же Александр Молочко посетил с проверкой супермаркеты «Елисейский» и «Пеликан», а также магазин местной сети «Миндаль», где обнаружил просроченные продукты и тараканов.

Выпуск программы, съемки которой прошли в магазинах, супермаркетах и на рынках нашего города, тольяттинцы смогут увидеть в 19:00 по местному времени.

Проект «Магаззино» – это всероссийская проверка торговых точек на качество обслуживания, соблюдение правил торговли и санитарных норм. Проект «Магаззино» выходит в эфир телеканал «Пятница!» с 17 октября 2015 года. За это время ведущий программы Александр Молочко провел свыше 300 проверок торговых точек в разных городах России. Сюжеты «Магаззино», на которые оперативно реагируют сотрудники Роспотребнадзора, являются основанием для внеплановых проверок Ведомства.