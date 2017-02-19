Мэр поздравил тольяттинцев с Днем защитника Отечества

Уважаемые тольяттинцы!

От всей души поздравляю вас с главным мужским праздником - Днем защитника Отечества!

Сегодня, в наше мирное время, быть мужчиной - значит брать на себя ответственность за жизнь и благополучие близких людей, оберегать родных от невзгод и хранить семейные традиции.

Отдельные слова признательности хочется сказать людям, служащим или уже отслужившим в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ваши выдержка и мужество - надежная опора для всей страны. Вы всегда готовы защитить россиян от любой угрозы, и тольяттинцы благодарны вам за это.

Сегодня я желаю всем тольяттинским мужчинам крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваш дом всегда будет светлым и уютным, а в жизни вас ждут новые достижения.

Мэр Сергей Андреев
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  2. TLT.ru
  3. 22.02.2017 12:58 [110] (0)
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