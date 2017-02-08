LADA Xray испытают в Якутии

Очередная экспедиция "Дикарей" отправится в Якутию из Тольятти. В экспедицию «Дикари» отправятся на Lada 4×4 Bronto, Xray в заводской комплектации, оснащённом 122-сильным двигателем 1.8 литра, МКП и функцией отключения систем стабилизации и антипробуксовки, рассказал порталу "Колеса" руководитель проекта Сергей Родин.

Старт запланирован на 27 февраля. Экспедиция посвящена 40-летию внедорожника Lada.

Во главе экипажа традиционно пойдёт специально подготовленный автомобиль Lada 4×4 Arktika. По словам руководителя «Дикарей», двигатель и трансмиссия внедорожника не подвергнутся никакой модернизации. Автомобиль будет улучшен лишь в плане освещения и гаджетов, необходимых для экстремального путешествия на крайний север.

XRay планируют прогнать до самого холодного обитаемого места на земле Оймякон, а вазовские внедорожники поедут до Тикси.

Маршрут экспедиции будет следующим: Тольятти — Ижевск — Екатеринбург — Новосибирск — Красноярск — Мирный — Якутск — Оймякон — Тикси — Чита — Иркутск — Омск — Курган — Магнитогорск — Тольятти. Экспедиции предстоит преодолеть более 22 000 километров, на которые планируется потратить около 37 дней.