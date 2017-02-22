Парковый комплекс им. К. Г. Сахарова приглашает отдохнуть всей семьей на Масленицу

В Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова пройдет праздник «Отдыхаем всей семьей». Мероприятие приурочено к празднованию Масленицы.

Народная традиция расставания с зимой, песни, конкурсы молодецкие забавы от Русского культурного центра. Блины и чай. Выставка и ярмарка произведений народных умельцев: дерево, металл,

кожа, керамика. Интерактивные площадки зимних игр и забав. Желающие потягаться в силе и ловкости поборются с настоящими богатырями из Тольяттинской богатырской заставы. В рамках

праздника пройдут соревнования радиоуправляемых моделей по танковому биатлону, а также соревнование команд по лазертагу.

В программе:

– масленичные гуляния от Русского культурного центра;

– интерактивные площадки парка «Богатырская застава»;

– ярмарка народных умельцев, мастер-класс для желающих;

– соревнования по лазертагу ВПК«Медведь» (участие бесплатно);

– состязание радиоуправляемых моделей танков Второй мировой войны (танковый биатлон), группа «Танковый бой в Тольятти»;

– прокат картинга (справки по телефону: (8482) 74-40-70).

Взрослый входной билет – 200 руб., школьники и студенты – 100 руб., дошкольники – бесплатно.