За год квадратный метр на вторичном рынке недвижимости Тольятти подешевел почти на 3 тысячи рублей

Самарский областной Фонд жилья и ипотекиподготовил отчет о ситуации на рынке недвижимости Тольятти в январе 2017 года.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке составила 41 078 рублей.

"В январе 2017 года вторичный рынок жилой недвижимости г. Тольятти характеризовался слабой волатильностью. По отношению к декабрю 2016 года снижение средней удельной цены предложения составило 142 рубля (0,34%), - сообщила заместитель исполнительного директора, - руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Наталья Ладова. - По отношению к январю 2016 года общее снижение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в г. Тольятти составило 2 905 рублей (-6,60%)".

Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м. площади у 2-комнатных «элиток» в «Старом городе» (53 894 руб.), а минимальная – у 3-комнатных квартир «современная панель» в Поволжском (26 326 руб.).

В разрезе территориального деления наибольшее количество предложений приходится на Автозаводской район – 59,2%, при этом по типу жилья в лидерах «современная панель»- 35,8% от общего количества предложений. Анализ по типу квартир показывает, что наибольшее количество предложений на вторичном рынке Тольятти приходится на «современную панель» в Новом городе – 24,5% от общего числа предложений, наименьшее – на «сталинки» в Комсомольском районе– 0,1% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке жилой недвижимости г.о.Тольятти приходится на Новый город, при этом преобладает предложение 1-комнатных квартир – 22,5%. Наименее представлены предложения 3-комнатных квартир в «Поволжском» - 0,3% от общего количества предложений.