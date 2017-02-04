В Тольятти специалисты объяснят, как заработать на событийном туризме

С 26 по 28 февраля в технопарке «Жигулевская Долина» в Тольятти пройдет Второй Всероссийский форум «Россия Событийная». Это первая коммуникационная площадка для организаторов событийных мероприятий и туроператоров, специализирующихся на событийном туризме со всей России.

Специалисты обсудят как эффективно продвигать события, организовать туристический поток на фестиваль, работать со спонсорами, и как начать получать от организации события не только удовольствие, но и прибыль.

В 2016 году в Тольятти состоялся Первый Всероссийский форум «Россия Событийная», в котором приняли участие более 150 организаторов из 26 регионов России. Это событие стало одним из самых резонансных в туристическом сообществе.

Программа форума состоит из трех тематических блоков. Комплекс тем «Событие-продвижение» позволит определить стратегию и тактику продвижения, создать рекламную кампанию, овладеть искусством эффективной презентации и узнать особенности продвижения через Интернет, телевидение и прессу. Блок «Событие-турпродукт» будет посвящен созданию туристического продукта на основе события, сотрудничеству организаторов и туроператоров, а так же взаимодействию с региональными администрациями и туристскими информационными центрами. Тематический блок «Событие - бизнес проект» раскроет особенности организации бизнес-процессов при подготовке к событию, познакомит с тонкостями создания доходной сувенирной продукции и научит взаимодействовать со спонсорами и инвесторами.

Структура форума построена следующим образом: первая половина дня посвящена теории, а вот во второй половине участники форума смогут применить полученные знания на практике! По итогам работы форума, наиболее активные участники получат от экспертов форума награды-поощрения, полезные для продвижения и развития. Официальный сайт форума: http://russiaevents.ru/