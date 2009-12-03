В Тольятти мужчину, убившего женщину садовой скульптурой, отправят на лечение

20 февраля в Комсомольском районном суде Тольятти в ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении 29-летнего тольяттинца Леонида М. рассмотрено ходатайство следователя о применении принудительной меры медицинского характера.

Как установлено в ходе предварительного следствия, 15.06.2016, находясь в СНТ «Наука», подсудимый нанес множественные удары гипсовой фигурой по голове и туловищу пенсионерки, идущей на свой дачный участок и случайно оказавшейся на его пути, от которых она скончалась. Далее он же, перепрыгнув через забор соседнего дачного участка нанес еще одной пенсионерке несколько ударов острием мотыги по голове, от которых она потеряла сознание, а подсудимый решив, что убил ее, скрылся с места преступления.

Органами предварительного расследования данные действия квалифицированы по ч.1 ст. 105, ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, а также покушение на убийство двух лиц).

Как сообщили в прокуратуре района, согласно проведенной судебно-психиатр ической экспертизой у подсудимого до совершения преступления и во время его совершения обнаружены признаки психического расстройства в форме параноидальной шизофрении. Ранее он также наблюдался с определенными расстройствами в психоневрологиче ском диспансере.

Постановлением суда, с учетом мнения государственного обвинителя, в отношении Леонида М. применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированн ого типа с интенсивным наблюдением. Приговор в законную силу не вступил.