Таксиста, по вине которого пострадал пассажир, лишили прав и осудили условно

17 февраля Комсомольским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан, проживающего в Тольятти Джамолидина И., обвиняемого по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что 06.06.2016 «подрабатывая» в такси, 33-летний Джамолидин И., двигаясь по ул. Коммунистической , проявил небрежность и невнимательность к дорожной обстановке, не учел дорожные и метеорологически е условия, не избрал скорость и допустил столкновение с автомобилем движущимся в попутном направлении. В результате пассажир, находившейся в автомобиле такси, получил перелом костей ключицы, что повлекло тяжкий вред здоровью.

Как сообщает прокуратура района, вину в совершении указанного преступления подсудимый признал в полном объеме, просил не лишать его права управления транспортным средством, т.к. это работа в такси является его единственным средством заработка.

Приговором суда Джамолидин И., с учетом мнения государственного обвинителя, обратившего внимание на имеющиеся в материалах дела сведения о неоднократном привлечении подсудимого к административной ответственности за нарушение ПДД, признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев условно с лишением права управления транспортными средствами на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.