Чемпионат мира WISSA-2017. День первый. HARDCORE ON ICE (фото)

Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017 стартовал накануне в Тольятти. Стоит отметить, что история WISSA насчитывает почти 40 лет. Пожалуй, ни одно событие на воде не имеет такой солидной истории. Традиционно WISSA ежегодно меняет континенты, но 2017 является исключением: в прошлом году соревнования были в Эстонии и в этом году проходят на том же континенте.

В России из всех видов зимнего парусного спорта наиболее популярен кайтинг, поэтому неудивительно, что 121 участник зарегистрировался для участия в кайт-гонках на лыжах и сноуборде. На участие во фристайле заявились 22 спортсмена и 39 приняли участие в зимнем виндсерфинге. Виндсерферы и сноукайтеры соревнуются в двух дисциплинах – курс-гонки и слалом короткий трек. На 25 февраля запланированы марафонские гонки.

- Первый рекорд уже поставлен: такого количества участников на WISSA еще не регистрировалось , - отметил на церемонии открытия вице-президент WISSA Клаус Файст. – Более красивой и подходящей для гонки акватории я еще не видел!

Площадка для соревнования - ледяная акватория Жигулевского моря площадью более 600 км². Утрамбованный снег с 20-30-сантиметровыми дюнами, водяные поля и порывы ветра до 15 м/с встретили участников первого дня соревнований. HARDCORE ON ICE, - дал точную характеристику этому дню участник из Финляндии.

Тем не менее, в первый день Чемпионата кайтеры стартовали 4 раза, на последний заезд вышло немногим больше 20 гонщиков, остальные не смогли оперативно адаптироваться к изменившимся погодным условиям. Согласно предварительным результатам в классе сноукайтинг-лыжи в первую тройку вошли Феликс Кирстен, Никуличев Дмитрий и Яснолобов Дмитрий. В классе кайт-доска в лидерах оказались Гаращенко Денис, Латыпов Ильнур и Мандрико Алексей. Виндсерферы смогли провести 4 гонки в дисциплине курс рейс, запланированный ранее слалом пришлось перенести на второй день по причине неблагоприятных погодных условий. Среди виндсерферов сильнейшими в первый гоночный день оказались Трофименко Александр, Волоцкой Вадим и Митрофанов Евгений. Что же касается распределения сил во фристайле, то в классе лыжи в лидерах оказались - Черкашин Антон, Марков Кирилл и Поводырев Иван, в сноуборде - Сиражетдинов Руслан, Гаращенко Артем и Усов Денис. Второй день станет финальным у фристайлеров, и 11 гонок в общей сложности предстоит отгонять виндсерферам и кайтерам в дисциплинах курс-рейс.