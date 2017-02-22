Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни

Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе офисов в праздничные дни. 22 февраля 2017 года время работы офисов сокращено на 1 час.

23 февраля 2017 обслуживание клиентов проходит в дежурных офисах по адресам:

г. Тольятти, ул. Ворошилова 27; ул. Мира, 152; Цветной бульвар , 15а;ул. Л. Чайкиной, 43А; ул. Л. Яшина, 16; ул. Юбилейная, 55; ул. Ленина, 87; ул.Юбилейная, 1а.

г. Сызрань, ул. Советская,42

г. Жигулевск, ул. Комсомольская, 36

24 февраля 2017 обслуживание клиентов проходит в дежурных офисах по адресам:

г. Тольятти, ул. Гидротехническая, 27 А; ул. Ворошилова 27 ;ул.Юбилейная, 1а;ул. Революционная 11б;Цветной бульвар , 15а;Рябиновый б-р, 13 А; ул. М. Горького, 36;ул. Мира, 73;б-р Космонавтов, 6;ул. Л. Чайкиной, 79;ул. Л. Яшина, 16; ул. Юбилейная, 55

г. Сызрань, ул. Советская,89;ул. 50 лет Октября, 54

г. Жигулевск, ул. Пушкина, 3

Время работы дежурных офисов в Тольятти, Сызрани и Жигулевске 23 и 24 февраля — с 10:00 до 15:00

С 25 февраля офисы работают в прежнем режиме.

С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".

Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

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