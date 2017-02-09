ГИБДД Тольятти проведет операцию «Автобус»

В Тольятти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост количества ДТП, совершенных по вине водителей автобусов. В результате ДТП 1 человек погиб, 6 получили ранения.

Как сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти, с 27 февраля по 13 марта на дорогах города будет проводиться операции «Автобус».Приоритетными задачами мероприятий являются:

устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта;

выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;

контроль за конструкцией транспортных средств;

контроль за выполнением требований к состоянию здоровья, уровня квалификации, режиму труда и отдыха водителей;

контроль за обеспечением безопасных дорожных условий на маршрутах движения пассажирского транспорта;

контроль за выполнением владельцами автобусов установленных требований по организации перевозочного процесса, обеспечивающих безопасные условия его выполнения.

В ходе проведения операции будут проведены соответствующие мероприятия, основные из которых рейды личного состава отдела ГИБДД с привлечением средств массовой информации по выявлению нарушений со стороны водителей, осуществляющих альтернативные перевозки.