ГИБДД Тольятти проведет операцию «Автобус»

В Тольятти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост количества ДТП, совершенных по вине водителей автобусов. В результате ДТП 1 человек погиб, 6 получили ранения.

Как сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти, с 27 февраля по 13 марта на дорогах города будет проводиться операции «Автобус».Приоритетными задачами мероприятий являются:

  • устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта;
  • выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;
  • контроль за конструкцией транспортных средств;
  • контроль за выполнением требований к состоянию здоровья, уровня квалификации, режиму труда и отдыха водителей;
  • контроль за обеспечением безопасных дорожных условий на маршрутах движения пассажирского транспорта;
  • контроль за выполнением владельцами автобусов установленных требований по организации перевозочного процесса, обеспечивающих безопасные условия его выполнения.

В ходе проведения операции будут проведены соответствующие мероприятия, основные из которых рейды личного состава отдела ГИБДД с привлечением средств массовой информации по выявлению нарушений со стороны водителей, осуществляющих альтернативные перевозки.
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  3. 22.02.2017 15:34 [74] (0)
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