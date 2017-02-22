Тольяттинцы высказались против переименования «мэра» в «главу городского округа»

21 февраля в мэрии состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа Тольятти. Участие в обсуждении главного документа города приняли 199 жителей. Одной из основных тем встречи вновь стал вопрос переименования «мэрии» в «администрацию» Тольятти.

Некоторые горожане выступили с инициативой изменить наименования «мэр» и «мэрия» на «главу городского округа» и «администрацию городского округа» соответственно. Вопрос уже поднимался на публичных слушаниях в 2015 году. И тогда, и сейчас большинство жителей высказались против этого предложения, сообщили в мэрии.

Переименование повлечет за собой значительные расходы бюджетных средств на изготовление новых бланков, печатей, штампов, удостоверений, вывесок, табличек и др., а также ряд организационных мероприятий — внесение изменений в трудовые книжки сотрудников мэрии, изменения должностных инструкций, муниципальных правовых актов.

По мнению тольяттинцев, такие изменения не являются обоснованными. Во-первых, в этом нет необходимости, действующие наименования «мэр» и «мэрия» являются исторически сложившимися и соответствуют закону Самарской области. Во-вторых, средства, которые придется потратить на замену терминов, можно направить на более значимые расходы, например, на благоустройство парков или дополнительную социальную поддержку населения. В мэрии инициативу по переименованию считают нецелесообразной и солидарны с мнением тольяттинцев.