Тольяттинским предприятиям и организациям нужно 3239 работников

По информации Центра занятости населения Тольятти численность безработных граждан на 22.02.2017 составила 7899 чел., из которых 51,5% приходится на женщин, 15,3% – молодежь в возрасте до 30 лет, 11,2% - граждан предпенсионного возраста, 25,1% - уволенные по сокращению штата, 6,3% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 187 чел., трудоустроено 62 безработных гражданина, направлено на досрочную пенсию – 11 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 124 чел., по психологической поддержке – 24 чел., по социальной адаптации – 28 чел. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,90%.

На 22.02.2017 27 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 3194 чел. заняты неполную рабочую неделю, 578 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 3239 работниках, из которой 36,2% - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,6 чел. на 1 свободное рабочее место.