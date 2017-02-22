По делу об убийстве полицейского Гошта и его семьи заявлены иски на 14 млн рублей

Гражданские иски на 14 млн рублей заявлены по делу об убийстве самарского полицейского Гошта и его семьи, сообщила журналистам в Самарском областном суде адвокат одного из подсудимых Александра Колесникова.

"По делу есть гражданские иски: на 10 млн рублей и на 4 млн рублей. Отец пострадавшей девочки попросил 4 млн рублей, это компенсация затрат на лечение и операцию. Сын погибшего полицейского попросил 10 млн рублей", - сказала Колесникова.

По ее словам, в своем последнем слове трое подсудимых попросили прощения и заявили, что готовы возместить ущерб. Четвертый подсудимый должен выступить с последним словом сегодня.

"Потерпевшими были заявлены иски о взыскании как материального ущерба, так и морального вреда", - отметила в свою очередь старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Самарской области Елена Снигирь.