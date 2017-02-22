В пригороде Тольятти выросло количество преступлений, совершенных на бытовой почве

Конфликты в семье всё чаще стали выходить за рамки обычных семейных споров и ссор и перерастать в ситуации, опасные для жизни и здоровья. Мелкие передряги в семье выливаются в серьезные проблемы. Доходит до угроз, побоев, несущих тяжелые психологиче­ские и физические травмы.

За 12 месяцев прошлого года на территории Ставропольского района наблюдается рост на 50 % по преступлениям, совершенным на «бытовой почве». В отделе Министерства внутренних дел по Ставропольскому району на профилактическом учете состоит 69 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

С целью предупреждения преступлений на почве семейно-бытовых отношений, недопущения совершения преступлений лицами, больными алкоголизмом и наркоманией, на территории

Ставропольского района с 20.02.17 по 28.02.17 проводится профилактического мероприятия «Быт», основными задачами которого являются:

- повышение эффективности профилактической работы с лицами склонными к совершению правонарушений, в том числе в сфере семейно – бытовых отношений;

- выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений на бытовой почве;

- выявление и постановка на учет лиц, склонных к совершению правонарушений на бытовой почве;

- снижение уровня бытовой преступности.

Если вам стало известно о лицах, склонных к совершению правонарушений в семье, либо совершивших преступление в отношении детей, женщин, пожилых людей, сообщите об этом в дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району по телефонам: 8(8482) 28-17-24, 22-59-66 или на телефон доверия 22-59-58.