Тольяттинцев, владеющих оружием, просят обратить внимание на сроки разрешительных документов

Уважаемые владельцы гражданского оружия!

Отдел лицензионно - разрешительной работы (по г. Жигулевску, Тольятти и Ставропольскому району) Управления Росгвардии по Самарской области обращает Ваше внимание на сроки действия разрешительных документов на оружие. Напоминаем Вам о необходимости подачи документов на продление за месяц до окончания срока их действия.

В случае несвоевременного продления разрешительных документов Вы будете привлечены к административной ответственности за нарушение сроков перерегистрации оружия.

Напоминаем Вам, что заявления о получении лицензий, получении и продлении разрешений, а также уведомления о предстоящей продаже оружия Вы можете подать посредством сети интернет на портале Госуслуги. ру. Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно в любом МФЦ города.

Владельцы гражданского оружия проживающие на территории г.Тольятти, г.Жигулевска и Ставропольского района для Вашего удобства ОЛРР (по г.Жигулевску, Тольятти и Ставропольскому району) Управления Росгвардии по Самарской области будет осуществлять прием граждан в г.Тольятти по адресу: ул. Фрунзе,11 24 февраля 2017 года с 9.00 до 12.00. Телефон для справок: 34-65-05.