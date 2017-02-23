Тольяттинцев, владеющих оружием, просят обратить внимание на сроки разрешительных документов

Уважаемые владельцы гражданского оружия!

Отдел  лицензионно - разрешительной  работы (по г. Жигулевску, Тольятти и Ставропольскому району) Управления Росгвардии по Самарской области обращает Ваше внимание на сроки действия разрешительных документов на оружие. Напоминаем Вам о необходимости подачи документов на  продление за месяц  до окончания срока их действия.

В случае несвоевременного продления разрешительных документов Вы будете привлечены к административной ответственности за нарушение сроков перерегистрации оружия.

Напоминаем Вам, что  заявления о получении лицензий, получении и продлении разрешений, а также уведомления о предстоящей продаже оружия Вы можете подать посредством сети интернет на портале Госуслуги. ру. Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно в любом МФЦ города.

Владельцы гражданского оружия проживающие на территории г.Тольятти, г.Жигулевска и Ставропольского района для Вашего удобства ОЛРР (по г.Жигулевску, Тольятти и Ставропольскому району) Управления Росгвардии по Самарской области  будет осуществлять прием граждан в г.Тольятти по адресу: ул. Фрунзе,11 24 февраля 2017 года с 9.00 до 12.00. Телефон для справок: 34-65-05.
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  3. 23.02.2017 12:07 [101] (0)
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