«Женский патруль» в преддверии праздника поздравлял мужчин и дарил подарки

Сотрудницы Госавтоинспекции Ставропольского района, создав «Женский патруль», поздравили водителей мужчин с предстоящим праздником - Днем защитника Отечества.

Имиджевое мероприятие проходило на посту ДПС автодороги М-5 «Урал» вблизи села Зеленовка, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району. Вооружившись жезлом и подарками в виде Правил дорожного движения, сотрудницы полиции поздравили мужчин, пожелали им здоровья, благополучия и, конечно же, безопасных дорог. Вручая символичный подарки, женщины в погонах напомнили о соблюдении ПДД и внимании за рулем. Кроме этого, «виновники» предстоящего праздника получили от прекрасной половины Госавтоинспекции сувенирные ручки и листовки о недопущении правонарушений в области дорожного движения.

Каждый из представителей сильной половины участников дорожного движения не только пополнил свой запас знаний о соблюдении ПДД, но и отправился в путь с хорошим предпраздничным настроением.