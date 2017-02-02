Ведущий «Магаззино» прошелся по торговым точкам Тольятти и вызвал полицию на рынок

В эфир канала «Пятница!» вышел выпуск программы «Магаззино», снятый в Тольятти. Насколько сотрудники магазинов преданны правилам торговли, выяснил Александр Молочко. И вот к каким итогам он пришел:

Супермаркет «Миндаль». Заявленный высокий уровень обслуживания не подтвердили ни наличие тараканов на производстве, ни просроченные продукты на прилавках. А на некоторых товарах и вовсе отсутствовали маркировки со сроками годности. Магазин хоть и кажется хорошим, но, по мнению Александра Молочко, ему есть над чем работать.

Сеть супермаркетов «Пеликан». Тесные проходы не очень комфортны для покупателей. К тому же на опрятном складе обнаружились тараканы. Однако повара стараются все готовить по нормам – из свежих продуктов и с соблюдением санитарных норм.

Супермаркет «Елисейский». Большой и чистый магазин оказался довольно пустынным. Необычное отсутствие покупателей насторожило Александра.

Автозаводский рынок. Свежее мясо оказалось хорошего качества. Однако, не все продавцы смогли предъявить документы на продукцию. Колбасы и кулинария не имеют никаких сроков годности и сертификатов качества, поэтому покупать продукты на этом рынке следует с осторожностью.

Выпуск программы можно посмотреть здесь.

Проект «Магаззино» – это всероссийская проверка торговых точек на качество обслуживания, соблюдение правил торговли и санитарных норм. Проект «Магаззино» выходит в эфир телеканал «Пятница!» с 17 октября 2015 года. За это время ведущий программы Александр Молочко провел свыше 300 проверок торговых точек в разных городах России. Сюжеты «Магаззино», на которые оперативно реагируют сотрудники Роспотребнадзора, являются основанием для внеплановых проверок Ведомства.