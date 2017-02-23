В Тольятти ссора двух мужчин в кафе закончилась тяжким преступлением

В дежурную часть из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации местного жителя 1993 года рождения. Медики диагностировали у него множественные травмы головы - характер телесных повреждений свидетельствовал о том, что мужчину избили.

Пострадавший был доставлен в больницу с улицы Юбилейной. Сотрудники органов внутренних дел прибыли по указанному адресу и опросив возможных свидетелей, установили, что фигуранты происшествия отдыхали в разных компаниях в одном из кафе города. Между мужчинами сначала возникла словесная перепалка, после которой они решили выйти из кафе  и выяснить отношения на улице, где и произошла драка.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и вскоре задержали его. Ранее не судимый  житель Тимофеевки 1987 года рождения свою вину признал и пояснил, что избивал потерпевшего руками и ногами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 23.02.2017 14:02 [97] (0)
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