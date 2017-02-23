Фото: Федор Быстров

При взносах за капремонт будет взиматься комиссия

Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" сообщает, что с марта при оплате взносов в банках и на "Почте России" будет взиматься комиссия в соответствии с их тарифами.

Рассчитаться по платежкам без комиссии можно в ОАО КБ "Солидарность" и ООО "Земский банк".

Платежные документы на оплату взносов на капитальный ремонт формируются 21 числа месяца. В квитанциях за текущий месяц не все оплаты могут быть учтены в связи с тем, что информация о платежах от банков и "Почты России" в фонд поступает несвоевременно. Все платежи, поступившие после 21 числа, будут отражены в платежках за последующие месяцы.
  1. Общество
  2. Волга Ньюс
  3. 23.02.2017 16:03 [26] (0)
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