«Лада» в Краснодаре обыграла «Кубань» - 28:24

В своем 14-м матче чемпионата России среди команд суперлиги в Краснодаре «Лада» взяла верх над «Кубанью» - 28:24 (11:15).

Традиционно мощный стартовый спурт «Кубани», принесший ей уже уйму побед в нынешнем сезоне, был «Ладой» успешно пресечен. Хозяева площадки не сумели создать себе в начале поединка привычный задел. Две трети тайма, даже больше, оппоненты двигались мяч в мяч. Тем удивительнее выглядел провал гостей после того, когда они впервые в матче благодаря голу Виолетты Голец на 19-й минуте вырвались вперед (8:9), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Что-то труднообъяснимое стало твориться с тольяттинками, которые и удалений нахватали за короткий промежуток времени с переизбытком, оставаясь вчетвером. Но не расклеились, с треском проиграв концовку тайма, из-за чего «улетели» с прежних «плюс 1» в обескураживающие «минус 5». А сразу после отдыха от былой растерянности «Лады» не осталось вообще ни следа! Не прошло пяти минут с начала второй половины, как на табло вновь воцарилось равенство (16:16), из-за чего Трефилов, лютый ненавистник резких перепадов, явно потерял покой. Но несвойственный ему ранний тайм-аут не помог «Кубани» инициативу возвратить. «Лада», как говорится, вошла в колею. А ее главный козырь – Дмитриева, приведя в действие фирменный таран, тремя подряд голами сделала на 38-й минуте ощутимый крен в пользу гостей (17:19).

На ближайшем игровом отрезке «Кубань» трижды сокращала отставание от волжанок до одного мяча. Но те уже закрепились на возвышенной волне, с которой обычно команду непросто столкнуть. Краснодару это сделать тоже не удалось. Уже за семь с половиной минут до финиша, доведя свое преимущество до пяти мячей, прилежные ученицы Левона Акопяна практически растоптали надежды «Кубани» на успех.