В Тольятти кладовщик подозревается в открытом хищении алкоголя из магазина

Преступление было совершено в магазине, расположенном на бульваре 50 лет Октября. Из собранных полицейскими материалов следует, что 38-летний кладовщик открыто похитил из подсобного помещения бутылку алкогольной продукции.

О случившемся в полицию сообщила женщина 1975 года рождения, работающая в магазине товароведом. Спустя несколько минут после совершения преступления подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти. Выяснилось, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, сообщает облГлавк.

Накануне по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.