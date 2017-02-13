В Тольятти кладовщик подозревается в открытом хищении алкоголя из магазина

Преступление было совершено в магазине, расположенном на бульваре 50 лет Октября. Из собранных полицейскими материалов следует, что 38-летний кладовщик открыто похитил из подсобного помещения бутылку алкогольной продукции.

О случившемся в полицию сообщила женщина 1975 года рождения, работающая в магазине товароведом. Спустя несколько минут после совершения преступления подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти. Выяснилось, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, сообщает облГлавк.

Накануне по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 23.02.2017 14:02 [9] (0)
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