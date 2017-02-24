Четыре игрока и тренер гандбольной «Лада» получили вызов в сборную России

Четыре игрока и тренер команды «Лада» получили вызов на УТС национальной сборной России, который пройдет с 12 по 15 марта в подмосковном Новогорске с последующим выездом до 20 марта на третий этап «Золотой лиги» во Францию, сообщает пресс-служба ГК.

Заключительная стадия турнира «Golden League» пройдет 16-19 марта. Как и на первых двух этапах, по круговой системе между собой сыграют сборные Франции, России, Норвегии и Дании. С норвежками россиянки встретятся в Ле-Мане 6 марта, с датчанками – в Орлеане 18-го, а с француженками – там же 19-го. После двух этапов с максимально возможным количеством очков (12) лидирует Норвегия, у Франции – 6 очков, у Дании – 4, у России пока только 2.

«Лада» в главной команде страны на сборах, предшествующих вылету из Москвы в Париж, будет представлена тем же составом, что и на декабрьском чемпионате Европы в Швеции. В Подмосковье из Тольятти вызваны Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко, Дарья Самохина, Елена Уткина, а также Любовь Каляева (тренер вратарей).