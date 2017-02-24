Тольяттинку могут привлечь к уголовной ответственности за неисполнение родительских обязанностей

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 27-летней местной жительницы по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 11 ноября 2016 г. пьяная женщина оставила годовалую дочь одну в квартире, не предоставив ей полноценного ухода и питания.

Ранее тольяттинку уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, в связи с произошедшим инспектор ПДН собрал материал, послуживший основанием для помещения ребенка в ГКУЗ СО "Тольяттинский дом ребенка специализированный".
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  3. 24.02.2017 13:02 [60] (0)
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