Чемпионат мира WISSA-2017. День второй. Из лужи в лужу

Второй день на акватории Жигулевского моря продолжаются соревнования по зимним видам парусного спорта WISSA-2017. И, кажется, природа готовилась не меньше организаторов: легкий мороз, солнце и крепкий ветер первого дня сменились шквалами и откровенными лужам-во второй.

"Мне ветер сегодня не мешал. Проблема была лишь в трассе. Она оказалась слишком узкая и снега на ней было довольно много. К тому же он ближе к обеду начал таять и получилось три лужи: стартовая лужа, лужа позора и лужа почета", - со смехом рассказывает в финале второго гоночного дня «горячий финский парень» по имени Федор Гурвитс.

А с утра всем было не до смеха. Шквалистый ветер с порывами до 15 м/с, театрально завывающий с самого утра, обещал сделать второй день самым унылым днем чемпионата.

На общем собрании председатель гоночного комитета объявила об отсрочке старта на неопределенное время. На страницах чемпионата в соцсетях появился и стремительно размножился Ждун с развивающейся «морковкой». Но самые отчаянные ветрофилы упорно намазывали лыжи, подбирали стропы и тянулись на спот- назло стихии и самим себе…

Словно сжалившись над упрямцами через час ветер начал стихать. Стряхнув утреннюю сонливость рейс –офис превратился в улей: судьи засобирались на спот- размечать трассу, секретари- готовить протоколы, а райдеры…да их уже и след простыл. Зато серая акватория Жигулевского моря снова заполыхала всеми цветами.

Первыми стартовали кайтеры на лыжах и досках, не отстали винсерферы - у них сегодня слалом. Последними вышли на ледовую арену «совы» чемпионата –фристайлеры. После обеда ветер стих, зато снег и лед начали плавиться: под тонкой корочкой образовались проталины и вода постепенно стала выдавливаться на поверхность. Сухим в этот день со спота не ушел никто. И, кажется, ликовали в этот день только фотографы: фотографии получались особенно динамичные с зависшими веерами брызг на переднем плане и полным спектором эмоций на лицах спортсменов.

Вопреки капризам погоды во второй день ЧМ WISSA-2017 кайтерам на лыжах и досках удалось провести 7 стартов. У виндсерферов успешно прошли 9 стартов в дисциплине STS (слалом). Что же касается самой эффектной и зрелищной дисциплины этого чемпионата- фристайла, то сегодня удалось определить победителя в дисциплине дабл среди кайт-лыжников. Абсолютным лидером стал Антон Черкашин из Москвы. Второе место у Иван Поводырева. Что же касается победителей в кайт-сноуборде и лидеров среди девушек, то там победитель станет известен в третий день чемпионата.

В завершении стоит рассказать о неприятности случившейся с, пожалуй, самым известным участником WISSA. Чарльз Верб из Брисбена (Австралия) заявился на Чемпионат вне конкурсной программы. Он прибыл на WISSA, что бы побить личный рекорд по продолжительност и нахождения под парусом на льду. Чарльз объявил о намерении продержаться на Волге в специально сконструированны х сноусанях ровно 24 часа. Но первый тренировочный выход на лед для него обернулся неудачей. Не успел спортсмен отъехать от берега, как порывом ветра сломало мачту на его сноусанях. Впрочем, поломку намерены устранить в ближайшее время и уже 25-го февраля Чарльз намерен пойти на рекорд.