Чемпионат мира WISSA-2017. День третий. NORMAL

«Normal» – это слово несмотря на свою неоднозначность оказалось самым точным в определении минувшего третьего дня Чемпионата. Нормальным был ветер не превышающий 8 м/с, нормальным стал казаться и тяжелый снег с предательски скрытой водой в толще. На самом деле, конечно, много могло бы носить характер аномалии, но спортсмены приспособилась, приноровились и на равных начали биться за призовые места. Туманное утро хранило намек на интригу, которая в течении дня раскрылась с весьма неожиданным результатом.

Кайтеры, стартовали первыми при слабом ветре, не превышающем 5 м/с, - неторопливо стартовали и так же неспешно финишировали, уложив кайты вдоль финишной прямой. Впрочем, на этом шалости ветра закончились и началась серьезная борьба, в которой были и спутанные стропы, досадные падения и даже столкновения со знаками и противниками по гонке.

- Лыжники на финише, сноубордисты-сне сли знак, – надрывно хрипела рация у дежурного врача чемпионата.

- Без травм? - спокойно уточнил медик.

- Даже знак цел -радостно откликается стартовый судья. Три дня гонки в сложных условиях, тем не менее, обошлись без серьезных травм. Лишь в первый день одному из молодых участников понадобилась помощь врача. Все остальное время доктор откровенно скучал, глядя в окно.

Если и жаловались, то исключительно на слабый ветер виндсерферы. Большие, по 9,5 кв.м. паруса, 23 февраля никак не могли преодолеть максимальную отметку скорости в 15 км/ч.

- Всего 48 часов назад ту же трассу они облетали на скорости 50-70 км/ч, а теперь приходится, буквально, ползти. Но это WISSA, и ты либо догоняешь лидеров, либо выбываешь из турнирной таблицы, - сетовал на исходе третьего дня один их участников.

Суммированные результаты первого и третьего дня у виндсерферов оказались неожиданными. В тройку лидеров вошли россияне Александр Трофименко, Евгений Митрофанов и Вадим Волоцкой. Лидерам Short-track slalomа - финам Феодору Гурвицу, Рангу Мелелис и представителю Эстонии - Борису Любченко пришлось подвинуться.

Не меньше сюрпризов было и у лыжников. По итогам трех дней Чемпионата в лидерах у кайт-лыжников оказались: Дмитрий Никуличев, Феликс Керстен и Андрей Балякин. Что же касается сноубордистов, то минимум штрафных за три дня соревнований набрали Денис Гаращенко, Игорь Домантович и Геннадий Шелыганов. В случае благоприятного прогноза на завтра во всех классах состоится еще несколько заездов, и лидеры еще могут поменяться местами. А вот изменений в турнирной сетке фристайла . Лучшим в мире фристайлером-сно убордистом уже назвали россиянина Артема Гаращенко. В четверг на споте он буквально вырвал победу у Руслана Сиражетдинов и всего несколько очков забрал у Дениса Усова. Среди фристайлеров-лыж ников на первом месте оказался Антон Черкашин, на втором - Иван Поводырев и на третьем Кирилл Марков. Имена лучших во фристайле среди девушек также назвали в третий день Чемпионата и на первом месте оказалась Анна Каменовская, на втором - Татьяна Сысоева и на третьем - Тамара Суслова.

Четвертый день гонки позволит определить лучших в дисциплине курс-рейс среди кайт-лыжников и сноубордистов и виндсерферов. Завтра всем предстоит гоняться в марафонских гонках.

Что же касается судьбы рекорда австралийского путешественника Чарльза Верба (напомним, он планировал продержаться на льду 24 часа), то завтра рано утром (время уточняется) он планирует приступить к осуществлению задуманного. Накануне сломанная порывом ветра мачта уже заменена и сноусани снова готовы к покорению волжских просторов.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 24.02.2017 14:02 [112] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus