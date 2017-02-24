Чемпионат мира WISSA-2017. День третий. NORMAL

«Normal» – это слово несмотря на свою неоднозначность оказалось самым точным в определении минувшего третьего дня Чемпионата. Нормальным был ветер не превышающий 8 м/с, нормальным стал казаться и тяжелый снег с предательски скрытой водой в толще. На самом деле, конечно, много могло бы носить характер аномалии, но спортсмены приспособилась, приноровились и на равных начали биться за призовые места. Туманное утро хранило намек на интригу, которая в течении дня раскрылась с весьма неожиданным результатом.

Кайтеры, стартовали первыми при слабом ветре, не превышающем 5 м/с, - неторопливо стартовали и так же неспешно финишировали, уложив кайты вдоль финишной прямой. Впрочем, на этом шалости ветра закончились и началась серьезная борьба, в которой были и спутанные стропы, досадные падения и даже столкновения со знаками и противниками по гонке.

- Лыжники на финише, сноубордисты-сне сли знак, – надрывно хрипела рация у дежурного врача чемпионата.

- Без травм? - спокойно уточнил медик.

- Даже знак цел -радостно откликается стартовый судья. Три дня гонки в сложных условиях, тем не менее, обошлись без серьезных травм. Лишь в первый день одному из молодых участников понадобилась помощь врача. Все остальное время доктор откровенно скучал, глядя в окно.

Если и жаловались, то исключительно на слабый ветер виндсерферы. Большие, по 9,5 кв.м. паруса, 23 февраля никак не могли преодолеть максимальную отметку скорости в 15 км/ч.

- Всего 48 часов назад ту же трассу они облетали на скорости 50-70 км/ч, а теперь приходится, буквально, ползти. Но это WISSA, и ты либо догоняешь лидеров, либо выбываешь из турнирной таблицы, - сетовал на исходе третьего дня один их участников.

Суммированные результаты первого и третьего дня у виндсерферов оказались неожиданными. В тройку лидеров вошли россияне Александр Трофименко, Евгений Митрофанов и Вадим Волоцкой. Лидерам Short-track slalomа - финам Феодору Гурвицу, Рангу Мелелис и представителю Эстонии - Борису Любченко пришлось подвинуться.

Не меньше сюрпризов было и у лыжников. По итогам трех дней Чемпионата в лидерах у кайт-лыжников оказались: Дмитрий Никуличев, Феликс Керстен и Андрей Балякин. Что же касается сноубордистов, то минимум штрафных за три дня соревнований набрали Денис Гаращенко, Игорь Домантович и Геннадий Шелыганов. В случае благоприятного прогноза на завтра во всех классах состоится еще несколько заездов, и лидеры еще могут поменяться местами. А вот изменений в турнирной сетке фристайла . Лучшим в мире фристайлером-сно убордистом уже назвали россиянина Артема Гаращенко. В четверг на споте он буквально вырвал победу у Руслана Сиражетдинов и всего несколько очков забрал у Дениса Усова. Среди фристайлеров-лыж ников на первом месте оказался Антон Черкашин, на втором - Иван Поводырев и на третьем Кирилл Марков. Имена лучших во фристайле среди девушек также назвали в третий день Чемпионата и на первом месте оказалась Анна Каменовская, на втором - Татьяна Сысоева и на третьем - Тамара Суслова.

Четвертый день гонки позволит определить лучших в дисциплине курс-рейс среди кайт-лыжников и сноубордистов и виндсерферов. Завтра всем предстоит гоняться в марафонских гонках.

Что же касается судьбы рекорда австралийского путешественника Чарльза Верба (напомним, он планировал продержаться на льду 24 часа), то завтра рано утром (время уточняется) он планирует приступить к осуществлению задуманного. Накануне сломанная порывом ветра мачта уже заменена и сноусани снова готовы к покорению волжских просторов.