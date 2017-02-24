Прокуратура разъясняет: подробно о декриминализации побоев, совершенных в отношении близких лиц

7 февраля 2017 года внесены изменения в Уголовный кодекс России, согласно которым декриминализованы побои, совершенные в отношении близких лиц.

Напомним, что ранее уголовно-наказуемыми признавались побои (и приравненные к ним иные насильственные действия), которые совершены в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

- Кого Закон относил к близким родственникам?

Начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Атяскин: Под близкими лицами применительно к данному преступлению понимались близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим указанное деяние, или лица, ведущие с ним общее хозяйство.

Таким образом, ранее побои в семье подпадали под действие Уголовного кодекса, а вне семьи – под действие Кодекса об административных правонарушениях.

- Сохранилась ли данная статья «Побои» в уголовном кодексе России?

Да, в ныне действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации уголовно наказуемыми остаются побои, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

При отсутствии вышеперечисленных квалифицирующих признаков побои подлежат не уголовной, а административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои».

- А какие санкции предусмотрены административным законодательством за нанесение побоев?

За нанесение побоев, а также иных насильственных действий, причинивших физическую боль может быть назначено административное наказание в виде наложения административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

- Что ждёт лицо, которое уже было привлечено за подобные действия к административной ответственности?

Если лицо, уже подвергнутое административному наказанию за нанесение побоев, повторно совершает аналогичное деяние, его действия расцениваются не как административное правонарушение, а как уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное ст. 116.1 Уголовного кодекса России за которое предусмотрено наказание в виде:

штрафа в размере до 40 тысяч рублей;

обязательных работ до 240 часов;

исправительных работ до 6 месяцев;

либо в видеареста на срок до трех месяцев.

- Что относится к правонарушениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений?

Прокурор Самарского района г. Самара Сергей Панюшкин: Бытовой конфликт - это столкновение интересов, острое противоречие между сторонами конфликта, связанными между собой либо личностно-бытовыми (супруги, родственники, соседи).

Как свидетельствуют материалы административных и уголовных дел, подавляющее большинство противоправных деяний в семье совершается в условиях очевидности, им предшествуют длительные конфликты, хорошо известные окружающим и проявляющиеся в действиях, которые создают правовую основу для вмешательства сотрудников органов внутренних дел.

Семейно-бытовые правонарушения имеют ряд характерных признаков:

конкретное место совершения правонарушения (квартира, дом, подъезд, дачный участок и т.д.);

особые взаимоотношения между лицом, совершившим правонарушение, и потерпевшим (супружеские, родственные, соседские, дружеские);

наличие конфликта между лицом, совершившим правонарушение, и потерпевшим (длительный, краткосрочный, одноразовый);

обусловленный конфликтом насильственный характер большинства семейно-бытовых правонарушений; совершение таких деяний в абсолютном большинстве случаев в состоянии опьянения;

ситуационный (заранее не подготавливаемый) характер таких правонарушений.

Потенциальными жертвами семейных дебоширов являются прежде всего супруги и близкие родственники, склонные к совершению насильственных противоправных действий, их соседи, гораздо реже - коллеги или вообще незнакомые лица.

Профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере основывается не только на методах убеждения, но и на методах административно-правового принуждения. Профилактируемые бытовые конфликты дают снижение уровня совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

- Чем регулируется «комендантский час» и что входит в это понятие?

Прокуратура Шенталинского района разъясняет: Комендантский час представляет собой запрет в установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан.

Комендантский час является временным ограничением,на территории где указом Президента Российской Федерациивведено чрезвычайное положение.

Регулируется Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении".

Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся: