Тольяттинские полицейские задержали на «Рубеже» местного жителя с марихуаной

Во время несения службы на КПП «Рубеж» тольяттинские полицейские заметили подозрительного гражданина. При виде людей в погонах он заметно занервничал и ускорил шаг. Стражи правопорядка не позволили мужчине скрыться и задержали его. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в рукаве куртки, надетой на подозреваемого, полимерный пакет с зеленым веществом растительного происхождения.

Полицейские направили изъятую находку в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а мужчина был задержан и доставлен в ОП №23 Управления МВД России по г. Тольятти для дальнейшего разбирательства. Результаты проведенного исследования показали, что в пакете находилась марихуана массой 31,1 грамм. Сотрудники органов внутренних дел установили, что 40-летний подозреваемый проживает в Тольятти, нигде не работает и ранее был судим за совершение кражи, сообщает облГлавк.

По признакам незаконного хранения наркотических средств в значительном размере в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело.