Под Тольятти в аварии двух автомобилей пострадали шесть человек (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем на территории Ставропольского района. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, помогли врачам оказать первую помощь пострадавшим и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 32-летний водитель Lada Granta двигался со стороны села Ташелка в направлении Новой Бинарадки. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, автомобилист сначала допустил выезд на обочину, а затем - на полосу, предназначенную для встречного движения. Следствием этого стало столкновение с автомашиной ВАЗ-2112 под управлением мужчины 1950 года рождения.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств, три пассажира Lada Granta 1987, 1993 и 1994 годов рождения, а также 59-летний пассажир "двенадцатой" получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности случившегося. По факту ДТП проводится проверка.