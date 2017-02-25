«Лада» не оставила шансов АГУ-«Адыиф» - 36:24

В своем 15-м матче чемпионата России среди команд суперлиги в Майкопе «Лада» победила АГУ-«Адыиф» - 36:24 (19:14), сообщает пресс-служба тольяттинского гандбольного клуба.

Став благодаря успеху в Краснодаре главным фаворитом гонки за второе место по итогам регулярного сезона, тольяттинки в столице Адыгеи, разумеется, не собирались устраивать благотворительную акцию для одного из аутсайдеров чемпионата страны. И тот, наверное, особых иллюзий на этот матч не питал. Но все же оказался не прочь воспользоваться слабиной соперниц, которую те проявили, безмятежно поведя на старте – 1:5. На удивление легко воспитанницы Анатолия Скоробогатова под одобрительные возгласы домашних трибун не только восстановили равенство, но и вышли на 11-й минуте вперед – 6:5. Довольно долго они продержались с «Ладой» на одной волне, пока та не принялась минут за семь до перерыва варьировать свой ударный состав.

При счете 12:13 наступило время для Алёны Носиковой выходить из тени, что она и сделала, забив Майкопу кряду два мяча. А вслед за ней и Виолетта Голец осуществила то же самое в ответ на тайм-аут АГУ-«Адыиф» (12:17)... На отдых хозяйки, загубив перед самой сиреной пенальти, уходили пригорюнившись, с подавленным желанием вести дальнейшую борьбу. Не дали гости им расправить крылья и с возобновлением игры. Подопечные Левона Акопяна уже без провалов со своей стороны демонстрировали майкопской публике пропасть, пролегающую между соперниками в классе. А, достигнув крупной разницы, дали возможность вдоволь попрактиковаться тем, кто до этого в двух жарких схватках с «Кубанью», в основном, полировал скамейку запасных. В том числе поэтому на самом финише хозяйкам удалось тремя безответными голами немного скрасить громадную разницу в 15 мячей.