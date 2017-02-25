Чемпионат мира WISSA-2017. День четвертый. ВСЕ ЖАРЧЕ

Прогноз накануне четвертого дня соревнований обещал полное безветрие и заветный отдых спортсменам после трех напряженных гоночных дней. Но вопреки ожиданиям ветер с утра подул и председатель гоночного комитета объявила о начале стартов.

Чем ближе финальные испытания чемпионата, тем серьезнее борьба на споте. Уже очевидна тройка лидеров и среди виндсерферов и среди кайтеров. И совершенно очевидно, что в заключительные дни Чемпионата борьба за лидерство будет идти только между ними. Впрочем, нельзя не учитывать в этой спортивной борьбе и третья сторону-погоду. Испытания шквалистым ветром в первые дни WISSA не идут ни в какое сравнение с нагрянувшей оттепелью. С каждый днем ледовая арена все больше напоминает бассейн, а величина проталин становиться угрожающей.

- Сегодня на первых же стартах уронила кайт и поднять уже не смогла, - делится впечатлениями гостья с жаркого Маврикия Варвара Казбанова. - Он стал мокрой тряпочкой и уже не летел, пришлось собираться и переходить ледовое поле поперек. Потом, правда, долго сушила ноги и выжимала носки - промокла насквозь.

Тем не менее, те кто смог удержаться в воздухе приняли участие в трех заездах, откатав в общей сложности 15 гонок в курс –рейсе. А судьи рапортовали о полном выполнении программы чемпионата в этой дисциплине. Таким образом, к финалу четвертого дня появились имена первых победителей WISSA-2017.Абсолютным лидером среди лыжников стал Дмитрий Никуличев из Петрозаводска, всего несколько баллов уступил ему Андрей Балякин из Петербурга и замкнул тройку лидеров Феликс Кёрстен из Германии.

У сноубористов лучшим стал Денис Гаращенко из Екатеринбурга, на втором и третьем местах оказались жители Коломны Генналий Шелыганов и Игорь Домантович.

Винсерферы же в этот день смогли откатать всего одну гонку в курс-рейсе, назначенный на послеобеденное время слалом не состоялся ввиду ослабевшего ветра. Тем не менее лидерские позиции остаются за россиянами Александр Трофименко, Евгений Митрофанов и Вадим Волоцкой занимают верхние строчки турнирной таблицы.

Пятый день соревнований соберет детей ветра на марафонскую дистанцию –им предстоит преодолеть до 80 км по льду. Причем, их единовременный старт с кайтерами-любите лями обещает стать самым массовым в мире. Старт назначен на 13.00 25-го февраля. А еще раньше с 5 утра на акватории будет находиться гость из Австралии, который выразил намерение побить собственный рекорд по самому длительному нахождению на льду под парусом. Что из этого выйдет покажет день пятый!