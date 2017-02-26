В Тольятти пресечена попытка ограбления супермаркета

Как следует из собранных полицейскими материалов, находясь в торговом центре, расположенном на Южном шоссе в Тольятти, злоумышленница попыталась открыто похитить со стеллажа продукты питания на сумму порядка 1 500 рублей. Довести преступный умысел до конца ей помешали бдительные работники магазина, которые незамедлительно сообщили о случившемся в полицию.

Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти для дальнейшего разбирательства. Стражи правопорядка установили, что подозреваемая 1995 года рождения -  жительница Ставропольского района, нигде не работает и ранее не попадала в поле зрения правоохранителей.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж», возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел устанавливают мотивы, побудившие подозреваемую пойти на такой шаг и проверяют её на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает облГлавк.

 
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  3. 26.02.2017 12:13 [24] (0)
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