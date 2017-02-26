Тольяттинские полицейские разыскали пропавшую девушку

Как сообщалось ранее, сотрудники отдела полиции №21 Управления МВД России по г. Тольятти вели розыск девушки 2001г.р., которая 17 февраля 2017 года ушла из дома и не вернулась.

Сразу после того, как заявители обратились за помощью к правоохранителям, сотрудники полиции приступили к их поискам. На розыск девушки был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавшей, отрабатывались возможные места её нахождения. Сотрудники органов внутренних дел осматривали чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропала несовершеннолетняя, отрабатывали крупные торговые центры и развлекательные учреждения. Ориентировка с приметами девушки была направлена в другие территориальные органы внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе организованных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили, что все это время разыскиваемая находилась на съемной квартире в Тольятти со своим знакомым 1998г.р.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.