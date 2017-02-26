«Лада-Веста» проиграла третий матч плей-офф

В Тольятти в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф ЮХЛ «Поволжье» наша «Лада-Веста» уступила оренбургскому «Юниору — Газпромдобыче» 2:5.
Счет в серии стал 1:2. Сегодня пройдет четвертый поединок.
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