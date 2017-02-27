Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в тяжком преступлении


В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения города о госпитализации жителя Тольятти 1993 года рождения. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки. Сотрудники органов внутренних дел выехали по адресу места преступления для выяснения обстоятельств получения травмы.

Полицейские провели осмотр территории, прилегающей к дому на улице Голосова, собрали необходимые улики и опросили жильцов. Вскоре по подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудники патрульно-постовой службы задержали безработного местного жителя 1985 года рождения. По версии следствия, между знакомыми возник конфликт на почве ревности, в ходе которого подозреваемый ударил своего оппонента ножом, сообщает облГлавк.

В настоящее время в отношении  задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса России. Предполагаемое орудие преступления – нож, изъято. Ведется следствие. 

 
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  2. TLT.ru
  3. 27.02.2017 07:04 [112] (0)
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