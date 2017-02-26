Чемпионат мира WISSA-2017. День пятый . МНОГО ДРАЙВА И ВОДЫ

Самый массовый старт в мире, министр под парусом и финал марафон SNOW MAN. Этими и другими ярким событиями запомнился спортсменам и чемпионата мира и гостям фестиваля «Жигулёвское море» запомнится пятый день чемпионата.

Фестиваль активного отдыха Жигулевское море по задумке организаторов является яркой финальной точкой недельного чемпионата мира WISSA-2017.Утро первого фестивального дня открылось с энергичной зарядки от спортивного сообщества «Будь в Тонусе» –все же разнообразная и насыщенная программа фестиваля требовала основательной подготовки. А дальше часть спортсменов ушла готовиться к самому массовому старту в истории сноукайтинга, другие отправились покорять экстремальную трассу и бороться за звание «SNOW MANа».

Три километра грязи и снега, воды и огня - все это мужественно преодолели участники первого зимнего экстремального марафона «SNOW MAN». В «гонке героев» приняли участие около 200 человек из Тольятти и Самары, причем среди участников оказались и представительниц ы прекрасной половины человечества.

- Больше всего был удивлен, что даже неизвестные друг другу ребята помогали на дистанции, хотя казалось бы, каждый сам за себя! – позже делился впечатлениями один из участников марафона Евгений Стипан из Самары. - Но дистанция была очень интересная, особенно гора с большим количеством грязи и снега! Это было жестко, экстремально, драйв невероятный!

Первым прибежал и стал обладателем звания «SNOW MAN» спортсмен из Самары Павел Гвоздев, который преодолел трассу марафона за 15 минут и 11 секунд. Совсем немного уступила чемпиону так же самарчанка Антонина Бондарева. Она преодолела трассу за 18 минут и 57 секунд и стала обладательницей звания SNOW WOMAN!

Не меньшим испытанием для детей ветра всего мира стало и участие с в самом массовом кайт-страте. Ледовая поверхность местами превратилась в мини-бассйны, лыжи вязли в вязкой снежной каше, но они все равно шли на рекорд. 254 человека- спортсмены-любит еля и профессионалы бок о бок единовременно стартовали и разошлись по своим дистанциям. Спортсменам –участникам WISSA предстояло пройти марафон - 70 км, меньшая дистанция ждала участников фан-гонки. Далеко не все кайтеры смогли преодолеть заданную трассу от начала до конца, но тем не менее лидером на марафонской дистанции среди лыжников стал Феликс Керстен (Германия), на втором месте оказался Павел Колабин, на третьем- Аркадий Панюков.

Из кайт-сноубордист ов первым на финише оказался Геннадий Шелыганов, вторым- Никита Соколов и третьим- Денис Гаращенко.

Марафонская гонка среди виндсерферов принесла победу Валентину Дробышеву, серебро взял Григорий Кокус и бронза досталась Евгению Митрофанову.

Лучшие среди участников фан-гонки определятся сегодня в финальный день чемпионата. Критически не хватало ветра и в изыбыке было воды на споте у виндсерферов. Запланированный финальный в программе чемпионата заезд в дисциплине STSбыло решено перенести на следующий день.

Зато развлекательная фестивальная программа не претерпела никаких изменений. Большие и маленькие гости фестиваля развлекались на «Поляне скомороха», обнимались с хаски и гостили у шамана, танцевали под зажигательные выступления самарского коллектива шиp-оркестр «Каша» и тольяттинского «JUST BANDa». Фееричным было завершение первого дня фестиваля, которое не смогли в полной мере оценить к тому времени изрядно подмерзшие гости чемпионата - топили лед фееричными трюками фристайлеры на фоне продолжительного фейерверка.

А в заключительный день Чемпионата мира на споте и на площадках на берегу будут отмечать SNOWKITE-масленицу и у каждого еще есть шанс стать частью большого события!