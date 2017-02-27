В Тольятти полицейские по горячим следам раскрыли грабеж

В отдел полиции за помощью обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что в отношении него его новым знакомым, было совершено преступление. По словам заявителя, все произошло на улице Революционной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел установили, что участники инцидента распивали спиртные напитки, затем между ними возник конфликт. По версии следствия, подозреваемый, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, похитил 600 рублей и сотовый телефон у потерпевшего, после чего скрылся. Полицейские установили приметы нападавшего, после чего приступили к его розыску. Благодаря тому, что сообщение о преступлении поступило в полицию сразу после его совершения, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам во время патрулирования дворов, прилегающих к месту происшествия. Задержанным оказался ранее не судимый безработный житель Тольятти 1992 года рождения. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у подозреваемого похищенный сотовый телефон и денежные средства. Имущество возвращено законному владельцу.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.