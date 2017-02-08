Лишь 2% россиян готовы соблюдать Великий пост

27 февраля начинается Великий пост, но большинство граждан не готовы в связи с этим изменить свой рацион и отказаться от развлечений, сообщаю "Известия". Таковы результаты всероссийского опроса «Левада-центра», который проходил с 17 по 20 февраля среди 1600 жителей городов и сел страны.

Полностью соблюдать пост в течение семи недель готовы только 2% респондентов. Последнюю неделю говеть будут 4%, а частично поститься (не есть мяса и не употреблять алкоголь) — 18%. Подавляющее большинство опрошенных (73%) сохранят обычный режим питания.

— Охотнее остальных категорий населения готовы соблюдать пост женщины и респонденты старше 55 лет. А мужчины, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и респонденты с высоким потребительским статусом чаще сохраняют обычный режим питания в период поста, — сказала социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Председатель отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии иеромонах Онисим (Бамблевский) подчеркнул, что главный смысл поста — в духовном обновлении, а не в гастрономическом воздержании.

— Многие имеют немощи, сахарный диабет или другие серьезные заболевания. У кого-то труд связан с тяжелой физической нагрузкой, кто-то работает на транспорте суточными сменами и питается в столовой, не имея возможности выбирать еду. Всё это отразилось на показателях, — прокомментировал результаты опроса иеромонах Онисим (Бамблевский).

По его словам, человек может компенсировать говение молитвой, добрыми делами, чтением Священного Писания и отказом от вредных привычек.

Однако среди респондентов «Левада-центра» тех, кто будет выпивать, больше, чем тех, кто откажется от спиртного (37% против 30%). Ограничить сексуальную жизнь готовы 15%, а не готовы — 52%. Воздерживаться от развлечений собираются 19% опрошенных, а 53% не будут этого делать.

При этом масленичные традиции нашли большую поддержку у населения. Социологи выяснили, что блины пекли 69% респондентов и почти каждый второй (41%) ходил в гости или сам принимал гостей. Совсем не отмечали Масленицу только 13% опрошенных.

Великий пост завершится 15 апреля.