Тольяттинки вошли в ТОП-5 первенства России по чирлидингу

23-25 февраля в Москве проходил чемпионат и первенство России по Чир спорту и Черлидингу.

Тольяттинская команда «Династия» достойно выступила и вошла в пятерку сильнейших на первенстве России в категории чир данс фристайл (возрастная категория мальчики девочки), сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

А также пополнила копилку наград на Фестивале «Восходящие звезды»:

1 место в дисциплине Чир-джаз группа

2 место в дисциплине Чир-фристайл Группа

1 место в дисциплине Чир-джаз двойка Анжелика Барышева — Амина Короткова.