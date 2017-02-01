Тольяттинки вошли в ТОП-5 первенства России по чирлидингу

23-25 февраля в Москве проходил чемпионат и первенство России по Чир спорту и Черлидингу.

Тольяттинская команда «Династия» достойно выступила и вошла в пятерку сильнейших на первенстве России в категории чир данс фристайл (возрастная категория мальчики девочки), сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

А также пополнила копилку наград на Фестивале «Восходящие звезды»:

1 место в дисциплине Чир-джаз группа
2 место в дисциплине Чир-фристайл Группа
1 место в дисциплине Чир-джаз двойка Анжелика Барышева — Амина Короткова.
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  3. 27.02.2017 10:09 [132] (0)
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