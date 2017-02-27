В Центральном районе в аварии двух «Лад» пострадали люди (фото)

Авария произошла днем 26 февраля на пересечении улиц Новозаводской и Горького.
«Лада-111» двигалась по Горького от Новопромышленной. По словам водителя, на перекрёсток он выехал на зеленый сигнал светофора. В это время от Ларина к Комсомольской ехала «Калина». По словам ее водителя, он так же двигался на разрешающий сигнал, передает группа «Происшествия Тольятти».
В результате удара автомобили получили серьезные механические повреждения. Оба водителя были госпитализированы. Позже их отпустили, назначив амбулаторное лечение.
Фото: «Происшествия Тольятти».