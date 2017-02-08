Неделя Тольятти: сокращения на АВТОВАЗе, ремонт дорог-2017, «Магаззино» в Тольятти

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

АВТОВАЗ вернулся к «пятидневке» и готовится к сокращениям

На прошедшей неделе стало известно о том, что на АВТОВАЗе проведут сокращения персонала. 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности, попадут по сокращение, это 2% персонала, сообщили в компании.

Работникам будут предложены имеющиеся вакансии в подразделениях АВТОВАЗа, в том числе, в индустриальном парке, где планируется, совместно с резидентами, создание более 1,3 тыс. рабочих мест.

20 февраля производственная площадка АВТОВАЗа в Тольятти вернулась на пятидневный режим рабочей недели, за исключением сборочной линии B0, линии по выпуску автомобилей LADA Priora и LADA 4х4, а также некоторых подразделений, которые уже работают в пятидневном режиме.

Напомним, что с 17 октября 2016 по 17 февраля 2017 года, автозавод работал 4 дня в неделю, что было связано с необходимостью сохранения коллектива предприятия в условиях сокращавшегося спроса на автомобили на российском рынке в 2016 году и, соответственно, меньшим производственным заказом.

Между тем, Компания прогнозирует, что российский автомобильный рынок останется на уровне 2016 года с возможностью небольшого роста до 5%. Также в 2017 году компания планирует увеличить экспортные продажи на 50%. Однако, с возвратом к пятидневному режиму рабочей недели, часть сотрудников из числа рабочих и РСиС не будут востребованы в основной производственной деятельности. Для обеспечения максимальной занятости этих работников и сохранения квалифицированных специалистов в структуре Компании создан и приступил к работе Индустриальный парк АВТОВАЗ.

21 февраля в Германии стартовали продажи LADA Vesta. Для рынка Германии LADA Vesta была модернизирована. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт «Евро-6», в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики). Также автомобиль получил несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских LADA Vesta. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах.

На сегодня для продаж в Германии отгружено более 200 LADA Vesta. Стартовая стоимость российского седана в Германии – 12490 евро (МКП) и 13250 евро (АМТ).

АВТОВАЗ рассчитывает увеличить производство почти на 60 000 машин. Об этом стало известно на встрече Николая Меркушкина с президентом ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мором. Президент завода пояснил, что в прошлом году АВТОВАЗ произвел (с учетом завода компании в Ижевске) 408 тыс. автомобилей, в 2017 г. предприятие планирует увеличить выпуск автомобилей на 10% и по итогам года выпустить порядка 465 тыс. автомобилей под брендами Lada, Renault, Nissan и Datsun.

Николя Мор сообщил Губернатору, что министерство промышленности и торговли России подтвердило план господдержки автомобильной отрасли на текущий год. Николай Меркушкин поинтересовался долей компании на российском рынке. Николя Мор сообщил, что в январе доля завода составила 21%, в январе же продажи завода выросли на 5%.

Ремонт тольяттинских дорог в 2017 году: объекты, средства, сроки

Объявлен аукцион по определению подрядчика для проведения ремонта городских магистралей. Компания, которой будет доверен масштабный объем работ на сумму 843,138 млн руб., должна определиться 10 марта.

Средства направят на ремонт 16 объектов в трех районах города. Согласно условиям контракта, работы должны начаться сразу после его подписания и завершиться 30 ноября 2017 года. Общая сумма, предусмотренная на ремонт дорог Тольятти в текущем году, составит без малого 1,059 млрд рублей.

На прошедшей неделе в мэрии Тольятти отчитались по бюджету за 2016 год. Руководитель департамента финансов мэрии Григорий Гильгулин доложил об исполнении бюджета Тольятти за 2016 год. Общий объем доходов по итогам отчетного периода составил 11,7 млрд руб. или 98% к плану. Почти половина доходной части бюджета – порядка 5,7 млрд руб., пришлась на безвозмездные поступления, сообщает мэрия.

Что касается налоговых платежей, то утвержденные на год показатели были перевыполнены. В этой части казна пополнилась на 4,8 млрд руб., что составляет 101% к плану. Так, сборы по НДФЛ достигли 104%, по ЕНВД – 106%, что связано, в том числе, с проведением работы по урегулированию задолженности налогоплательщиков. В то же время показатель по налогу на имущество физлиц остановился на уровне 95%, поскольку срок его уплаты был перенесен с 1 октября на 1 декабря. Не достиг намеченного плана и сбор земельного налога – 91%. Это связано с тем, что отдельные собственники оспаривают результаты кадастровой оценки земельных участков.

Неналоговые доходы вылились в сумму 1,2 млрд руб. или 86% к плану. Недовыполнение во многом связано с несостоявшимися торгами по приватизации городского имущества и снижением количества арендуемых муниципальных площадей. Если говорить о расходах, то их исполнение по итогам 2016 года составило 12, 5 млрд руб. или 97% к плану. Почти 6,8 млрд руб. из этой суммы – собственные средства города, 5, 7 млрд руб. – поступления из вышестоящих бюджетов.

21 февраля в мэрии состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа Тольятти. Участие в обсуждении главного документа города приняли 199 жителей. Одной из основных тем встречи вновь стал вопрос переименования «мэрии» в «администрацию» Тольятти, а «мэра» в «главу городского округа». Большинство жителей высказались против этого предложения, сообщили в мэрии.

Переименование повлечет за собой значительные расходы бюджетных средств на изготовление новых бланков, печатей, штампов, удостоверений, вывесок, табличек и др., а также ряд организационных мероприятий — внесение изменений в трудовые книжки сотрудников мэрии, изменения должностных инструкций, муниципальных правовых актов. По мнению тольяттинцев, такие изменения не являются обоснованными.

В 2017 году в Тольятти продолжится строительство транспортной развязки на трассе М-5. Финансирование строительства объекта осуществляется по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в рамках реализации укрупненного инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»», предусмотренного федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Общий объем финансирования составляет почти 7 млрд. рублей. 2, 3 млрд. рублей будут выделены в 2017 году.

Транспортная развязка на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал» строится с 2014 года, завершение работ запланировано на IV квартал 2018 года.

Кроме того, в 2017 году будет проводиться ремонт участка а/д М-5 «Урал» км 943 – км 971 (плотина Жигулевской ГЭС и подъезды к ней). Стоимость работ составит 228 млн рублей. Планируется замена дорожного покрытия и нанесение новой современной изоляции, деформационные швы заменят на более современные.

Также отремонтируют подъезды к плотине. Дорога получит покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем (ЩМА на ПБВ). Общая стоимость работ составит 276 млн рублей.

«Магаззино» прошелся по торговым точкам Тольятти

В эфир канала «Пятница!» вышел выпуск программы «Магаззино», снятый в Тольятти. Насколько сотрудники магазинов преданны правилам торговли, выяснил Александр Молочко.

Одним из мест, которое посетил ведущий, оказался Автозаводский рынок – самый большой продовольственный рынок в Тольятти. С первых минут ревизии Александр Молочко фиксировал грубые нарушения на торговых прилавках и за ними. Как показала проверка, на некоторых точках рынка отсутствуют сертификаты соответствия и документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов. Чтобы достучаться до администрации рынка и прекратить торговлю товаров без качественных удостоверений, ведущему «Магаззино» пришлось обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, зафиксировали нарушения и попросили прекратить продажу продукции, не отвечающей требованиям санитарных норм, сообщает пресс-служба телеканала. Так же Александр Молочко посетил с проверкой супермаркеты «Елисейский» и «Пеликан», а также магазин местной сети «Миндаль», где обнаружил просроченные продукты и тараканов.