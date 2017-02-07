В Тольятти состоится выставка «Вячеслав Шмагин и ученики»

Галерея гостиничного комплекса «Парк Отель» представляет выставку произведений живописи и арт-объектов известного художника и педагога Вячеслава Шмагина (г. Дубна), а также воспитанников студии современного искусства, которая уже более пятнадцати лет успешно продолжает и развивает лучшие традиции отечественного изобразительного искусства в контексте современных тенденций, под чутким руководством мастера.

Вячеслав Шмагин родился в 1951 году в г. Кимры, но постоянно проживает в городе Дубна Московской области. Здесь он впитал свойственное ему тонкое чувство истинно народного юмора, который наполняет его полотна. В образах народной культуры и исторической памяти нашел художник свой живописный язык, органично сочетающий в себе элементы русской школы от иконы до современного авангарда. Профессиональное образование мастер получил в Московском художественном училище памяти 1905 года. Педагогическая деятельность художника началась в далеком 1975 году. В период с 70-х до начала 90-х постоянно участвовал в выставках нон-конформистского искусства в Москве и Ленинграде. С 1983 года стал членом Товарищества Экспериментального Изобразительного Искусства и участником группы «Пятая четверть» в Ленинграде. В 90-е годы принимал участие в выставках нонконформистского искусства фонда «Свободная культура» в Санкт-Петербурге. Художник является членом Творческого Союза художников России и международной Федерации художников. В 2003 году В. Шмагин основал студию современной живописи, миссией которой является переосмысление традиций русского и европейского изобразительного искусства.

Вячеслав Шмагин – мастер, чья творческая индивидуальность сочетает в себе интеллект и высокий профессионализм. Отличительной чертой стиля художника является подчеркнуто графическая проработка пластической формы, где цветовые вибрации и богатство эффектов определяют высокое декоративное качество работ. Эстетика полотен В. Шмагина складывается из концентрированной духовности и эмоциональной насыщенности полотен, которые в совокупности создают мощное энергетическое пространство, притягивающее в свое поле зрителя. Произведения учеников маэстро говорят о пристальном внимании учителя над выработкой индивидуального стиля каждого. Однако есть нечто объединяющее их – тонкое колористическое чувство, внимательная проработка формы, и, конечно же, неординарные образы, окрашенные оттенками искрометного юмора. Равнодушных посетителей этой выставки, однозначно, не останется!

Сроки проведения выставки: 10 марта – 4 апреля 2017. Официальное открытие выставки состоится в Гостиничном комплексе «Парк Отель» по адресу г. Тольятти, ул. Комзина, д.6, 10 марта 2017 г. в 18.00. Вход – свободный. (6+).