Погода

Синоптики предупреждают тольяттинцев о гололедице

В Тольятти наблюдается аномально теплая погода, которая продлится до конца недели. Как сообщили в Тольяттинской гидрометобсерватории, температурный фон будет на 6-8 градусов выше нормы.

Днем столбик термометра будет показывать 0… +5 градусов, а ночью от -2 до -7 градусов. Перепады температуры способствуют образованию гололедицы на тротуарах и дорогах, пешеходам и водителям следует быть внимательнее.

Сегодня и завтра в городе возможен снег, температура около 0 градусов, со среды — солнце и кратковременные осадки.
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  3. 27.02.2017 12:03 [142] (0)
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