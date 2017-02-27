Синоптики предупреждают тольяттинцев о гололедице

В Тольятти наблюдается аномально теплая погода, которая продлится до конца недели. Как сообщили в Тольяттинской гидрометобсерватории, температурный фон будет на 6-8 градусов выше нормы.

Днем столбик термометра будет показывать 0… +5 градусов, а ночью от -2 до -7 градусов. Перепады температуры способствуют образованию гололедицы на тротуарах и дорогах, пешеходам и водителям следует быть внимательнее.

Сегодня и завтра в городе возможен снег, температура около 0 градусов, со среды — солнце и кратковременные осадки.