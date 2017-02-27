Фальшивые монеты: кто и зачем их подделывает?

За прошлый год банки выявили больше 61 тысячи фальшивых денежных знаков. Как ни странно, помимо купюр крупного номинала, подделывают еще и монеты – в 2016 году это были 20 десятирублевых и 153 пятирублевых. О том, кому понадобилось это бескорыстное преступление, и так ли уж оно бескорыстно, рассказали аналитики популярного российского сервиса онлайн-займов «Робот Займер».

Очумелые ручки

Далеко не секрет, что производство монет госбюджету обходится в кругленькую сумму. Например, чеканка пятирублевой монеты стоит примерно рубль, но это при отработанной технологии и «оптовой» партии выпуска. А тут - штучный товар, копеечная выгода от номинала. Есть версия, что таким образом россияне развлекаются: в стране достаточно «левшей» среди токарей и фрезеровщиков, которые своим искусством могут составить конкуренцию государственным монетным дворам. Может быть, и так, но тогда либо идея соревнований с Гознаком – массовая, либо выпуск пятирублевок поставлен на поток. Вопрос прежний: зачем?

Вторая версия – фальшивые монеты вполне вероятно могли остаться в обороте с конца 90-х, когда провели деноминацию, и денежный рынок буквально наводнили монеты-подделки. Изготавливать тогда их было вполне рентабельно: доллар в 1998 году стоил двадцатку, металлы и сплавы буквально лежали под ногами. Кое-что из фальшивок вполне могло осесть в копилках, а теперь постепенно «вымывается» под влиянием кризиса на поверхность, и процесс этот будет еще долгим.

А третья версия – много подделок приходит к нам …из Китая. Уже давно всем известно, что там живут самые искусные в мире фальшивомонетчики, изделия которых от оригинала с трудом отличит даже нумизмат-профессионал. Там, как и в России, подделывают не просто металлические пятаки и десятки, а монеты особых серий и партий. Коллекционеры за оригиналы таких монет готовы выложить десятки и даже сотни тысяч рублей на специальных аукционах. К примеру, недавно десятирублевая монета 2011 года выпуска Санкт-Петербургским монетным двором «ушла» с аукциона за 104 тысячи рублей.

Что дают за фальшивку?

Некоторые нумизматы готовы платить деньги и за официальные, хорошо сделанные фальшивки: все-таки, они – редкость. Платят за них немного, несколько сотен рублей, но относительно номинала монеты эта сумма больше в десятки раз. Похоже, цена на фальшивки, не говоря уж об оригиналах, будет только расти: металлические деньги из оборота постепенно выходят, и есть прогноз, что в будущем все дензнаки будут заменены на «безналичку». Из этих соображений попавшую в руки подделку можно сохранить на память, а можно сдать в любой банк. Если кассир точно установит, что дензнак – фальшивка, его изымут и уничтожат без компенсации. Если у банка будут сомнения в подлинности, купюру или монету отправят на банковскую экспертизу, выдав на руки сознательному гражданину справку. По ней после проверки в случае подлинности дензнак отдадут обратно. Поддельные монеты можно распознать и самостоятельно: рельефы рисунка не четкие, с разной толщиной линий. Отсутствует обычный блеск, видны следы напыления верхнего слоя металла, спайки, а поверхность немного пористая. При ударе о бетонный пол звук фальшивки будет необычным - глухим, вес этой монеты - легче.

Правда, сознательных среди наших сограждан немного: россияне, испугавшись неожиданного убытка, предпочитают намеренно сбыть сомнительную купюру в ближайшей торговой точке, а монетку-фальшивку отдать, например, в качестве платы за проезд. К кредиторам с такими деньгами не ходят: у финансистов и глаза, и банкоматы профессионально намётаны. А между тем за такой «испуг» Уголовный кодекс карает лишением свободы на срок до 15 лет по статье 186 «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Здесь все серьезно, и на шутку сослаться не получится.

Аналитический центр сервиса “Робот Займер”, www.zaymer.ru/bez-spravok.

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