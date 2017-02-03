В Тольятти проходят Дни молодого избирателя

В течение февраля – марта 2017 года в Центральном районе запланированы мероприятия для юных граждан, посвященные Дню молодого избирателя. Одними из первых в мероприятиях приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №1 имени Виктора Носова. 17 февраля здесь прошла деловая игра по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Мы выбираем!».

С приветственной речью к участникам деловой игры обратилась Марина Борисовна Железцова, председатель комиссии, отметив в своем выступлении, что одной из важнейших задач избирательных комиссий является повышение уровня правовой культуры и информированност и о выборах будущих и молодых избирателей, создания условий для осознанного их участия в голосовании и проявления активной гражданской позиции. Также в ходе беседы ответили на многочисленные вопросы ребят депутат Думы городского округа Тольятти Васильев Максим Николаевич, заместитель председателя комиссии Семибратова Валентина Евгеньевна.

Деловая игра проходила в несколько этапов. Ребята смогли поучаствовать в викторине, услышать выступление кандидатов в Президенты класса, а также почувствовать себя в роли избирателей и проголосовать за одного из кандидатов. Кандидаты – воспитанники школы, озвучили свои предвыборные программы и ответили на вопросы избирателей. После выступления кандидатов, участники мероприятия проголосовали на специально организованном избирательном участке. По результатам голосования Президентом класса была избрана Резеда Шареева.

Председатель избирательной комиссии поздравила Резеду Шарееву с победой и пожелала всем учащимся осознанно подходить к выбору в своей жизни.

Участников деловой игры поблагодарили за активное участие и вручили памятные подарки в виде фирменной обложки, разработанной Избирательной комиссией Самарской области.