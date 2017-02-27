«Ночной патруль» помог обезопасить улицы

В ночь с 25 на 26 февраля примерно в 00:00 часов, один из активистов «Ночного патруля», работающий в Автозаводском районе, передал информацию экипажам ДПС о том, что по проспекту Ст. Разина движется автомобиль марки «Лада Калина», водитель которого, предположительно, находится в нетрезвом состоянии.

Экипаж ДПС попытался остановить вышеуказанный автомобиль, но водитель не выполнил законного требования сотрудников полиции об остановке, поэтому инспекторами было принято решение о преследовании нарушителя.

Не подвергая риску и опасности других участников дорожного движения, инспекторами ДПС был остановлен преследуемый автомобиль в жилой зоне, в районе дома № 49 на проспекте Ст. Разина. Правонарушителем оказался молодой человек с признаками алкогольного опьянения, которому 26 февраля, в момент задержания его сотрудниками Госавтоинспекции, исполнилось 24 года. В присутствии двух понятых правонарушитель прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения, в результате чего прибор показал наличие в выдыхаемом водителем воздухе паров алкоголя.

В отношении него собран административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, а также составлен административный протокол за нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, т.е. за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Наверное, правонарушитель надолго запомнит этот свой день рождения и «подарок», который он преподнес сам себе, ведь ему теперь грозят два штраф в размере 800 рублей и 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, отмечают в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.