В Самарской области двое детей погибли подо льдом

В Самарской области начата доследственная проверка по факту смерти двух малолетних детей.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, 26 февраля в селе Красные ключи примерно в 15 часов двое друзей в возрасте 9-ти и 10-ти лет ушли гулять, катались с горки недалеко от оврага, наполненного водой. В какой-то момент дети провалились под лед и утонули. Спасти их не удалось.

По данному факту следственным отделом по городу Похвистнево СУ СКР по Самарской области начата доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 27.02.2017 13:25 [114] (0)
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