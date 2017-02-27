В Самарской области двое детей погибли подо льдом

В Самарской области начата доследственная проверка по факту смерти двух малолетних детей.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, 26 февраля в селе Красные ключи примерно в 15 часов двое друзей в возрасте 9-ти и 10-ти лет ушли гулять, катались с горки недалеко от оврага, наполненного водой. В какой-то момент дети провалились под лед и утонули. Спасти их не удалось.

По данному факту следственным отделом по городу Похвистнево СУ СКР по Самарской области начата доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.