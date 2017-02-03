В мэрии наградили тольяттинских призеров Всемирной Универсиады

Сегодня в мэрии Тольятти прошло торжественное награждение серебряных призеров 28 зимней Всемирной Универсиады, которая проходила в феврале в Казахстане.

Фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин достойно представили Тольятти и Самарскую область на соревнованиях и заняли второе место в танцах на льду. Несмотря на плохое самочувствие и высокую температуру, которая держалась у Егора во время выступления, пара успешно откатала программу. До абсолютной победы дуэту не хватило 0,16 балла.

Мэр Сергей Андреев наградил фигуристов и их тренера Олега Судакова почетными грамотами, а также отметил, высокий уровень их мастерства и огромную волю к победе, которая помогла им в сложной борьбе занять призовое место.

Фото: «Городские ведомости».
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 27.02.2017 13:48 [47] (0)
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