Тольяттинец убил своего гостя и отправился спать

В дежурную часть полиции об убийстве сообщила свидетельница преступления, которое произошло в Автозаводском районе. На улицу Юбилейная, 65, где произошло преступление, была направлена следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, в одной из квартир владелец жилплощади отмечал праздник со своим знакомым. Как пишет паблик «Происшествия Тольятти», по словам сожительницы хозяина, во время застолья на кухне мужчина якобы спросил у жены: «хочешь, я его убью?» На что получил отрицательный ответ. Однако, схватив кухонный нож, он нанес собеседнику удар в шею. Рана оказалась смертельной.

После того, по словам сожительницы, мужчина отправился спать в соседнюю комнату. Женщина вызвала полицию.

Подозреваемый задержан. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 27.02.2017 14:13 [199] (0)
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