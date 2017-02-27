Тольяттинец убил своего гостя и отправился спать

В дежурную часть полиции об убийстве сообщила свидетельница преступления, которое произошло в Автозаводском районе. На улицу Юбилейная, 65, где произошло преступление, была направлена следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, в одной из квартир владелец жилплощади отмечал праздник со своим знакомым. Как пишет паблик «Происшествия Тольятти», по словам сожительницы хозяина, во время застолья на кухне мужчина якобы спросил у жены: «хочешь, я его убью?» На что получил отрицательный ответ. Однако, схватив кухонный нож, он нанес собеседнику удар в шею. Рана оказалась смертельной.

После того, по словам сожительницы, мужчина отправился спать в соседнюю комнату. Женщина вызвала полицию.

Подозреваемый задержан. Ведется следствие.