Тольяттинцы узнали тайны старинных вещей

25 февраля в городском музейном комплексе «Наследие» состоялось открытие выставки «Тайна забытых вещей», приуроченное к акции клуба экскурсоводов.

В этот день во всех трех районах прошли бесплатные пешеходные экскурсии, две из них проводились сотрудниками ГМК «Наследие», и завершились посещением четырех выставок комплекса.

Учащиеся 6А класса школы №10 стали первыми, кто открыл тайны старинных предметов, спрятанных в сундуках и комодах перенесенного из Ставрополя дома №38А по улице Советской. Учителя оставили теплые отзывы: «Открыли много нового для себя. Огромное спасибо всем за профессионализм. Приветствуем подобный вид экскурсий».

С интересом дети и взрослые, ознакомились с интерьером дома первых переселенцев – дома №39 по той же улице Советской, где уже год действует выставка «Старый…новый город. История одного дома».

Также в рамках мероприятия были представлены еще две фотовыставки: «Улицы моего детства» и «Куйбышевская ГЭС. Плотина и люди». Добрые пожелания оставили экскурсанты в книге отзывов: «Жители должны знать историю своего города, и вы помогаете им в этом. Спасибо и успехов вам. Сохраняйте историю, сохраняйте наследие!»